Marché de noël maison moine Rasey Xertigny
Marché de noël maison moine Rasey Xertigny vendredi 28 novembre 2025.
Marché de noël maison moine
Rasey 1090 la manche Xertigny Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Vendredi 2025-11-28 11:00:00
fin : 2025-12-21 21:00:00
Date(s) :
2025-11-28 2025-12-21
Installé dans notre magnifique petit village à Rasey près de Xertigny, ce marché de noël familiale accueille, pour sa troisième édition, près d’une trentaine d’exposant artisans du terroir. Vous y découvrirez pleins d’idées cadeaux, ainsi que des animations afin de ravir petits et grands, sans oublier de nombreuses gourmandises.
Cette année nous vous proposerions une patinoire de glace de 12m sur 6m avec tous les équipements et un manège pour enfant. Venez nous rencontrer pour un marché convivial, et déambuler à travers les décorations illuminées sous les odeurs de vin chaud ! L’occasion de venir en famille ou entre amis pour une pause féerique.
Au programme ;
De nombreux exposants
Illuminations
Visite du Père Noël
Ateliers enfants
Promenade en calèche
Restauration sur place
Patinoire et manège
Alors, vous aussi vous pensez déjà au vin chaud ?
N’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook afin d’avoir toutes les informations nécessaires au bon déroulé de ce marché et ne rien louper des différentes activités.Tout public
.
Rasey 1090 la manche Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 30 83 78
English :
Set in our beautiful little village of Rasey near Xertigny, this family Christmas market welcomes, for its third edition, nearly thirty exhibitors and local craftsmen. You’ll find plenty of gift ideas, as well as entertainment to delight young and old, not forgetting a host of delicacies.
This year we’ll be offering a 12m x 6m ice rink with all the necessary equipment, plus a children’s merry-go-round. Come and meet us for a convivial market, and stroll through the illuminated decorations under the scent of mulled wine! Come with family and friends for a magical break.
On the program;
Numerous exhibitors
Illuminations
Santa Claus visit
Children’s workshops
Carriage rides
Catering on site
Ice rink and merry-go-round
So, are you already thinking about mulled wine?
Don’t hesitate to follow us on our Facebook page for all the information you need to make sure the market goes off without a hitch, and to make sure you don’t miss out on any of the activities.
German :
In unserem wunderschönen kleinen Dorf Rasey in der Nähe von Xertigny empfängt dieser familiäre Weihnachtsmarkt in seiner dritten Ausgabe rund 30 Aussteller aus der Region. Hier finden Sie viele Geschenkideen, Animationen, um Groß und Klein zu begeistern, und nicht zu vergessen die vielen Leckereien.
Dieses Jahr bieten wir Ihnen eine 12m x 6m große Eislaufbahn mit allen Einrichtungen und einem Kinderkarussell. Besuchen Sie uns auf einem gemütlichen Markt und schlendern Sie unter dem Duft von Glühwein durch die beleuchteten Dekorationen! Die Gelegenheit, mit der Familie oder mit Freunden zu kommen und eine märchenhafte Pause einzulegen.
Auf dem Programm stehen;
Zahlreiche Aussteller
Illuminationen
Besuch des Weihnachtsmannes
Workshops für Kinder
Spaziergang mit der Kutsche
Verpflegung vor Ort
Eislaufbahn und Karussell
Denken Sie also auch schon an Glühwein?
Zögern Sie nicht, uns auf unserer Facebook-Seite zu folgen, um alle Informationen zu erhalten, die für den reibungslosen Ablauf des Marktes notwendig sind, und um nichts von den verschiedenen Aktivitäten zu verpassen.
Italiano :
Nel nostro bellissimo paesino di Rasey, vicino a Xertigny, questo mercatino di Natale per famiglie accoglie quasi trenta espositori e artigiani locali per la sua terza edizione. Troverete tante idee regalo, oltre a intrattenimenti per grandi e piccini, senza dimenticare una serie di prelibatezze.
Quest’anno sarà disponibile una pista di pattinaggio sul ghiaccio di 12 x 6 metri con tutte le attrezzature e una giostra per i bambini. Venite a trovarci per un mercatino amichevole e passeggiate tra le decorazioni illuminate al profumo di vin brulé! Venite con la vostra famiglia o con gli amici per una pausa magica.
In programma;
Numerosi espositori
Illuminazioni
Visita di Babbo Natale
Laboratori per bambini
Giri in carrozza
Ristorazione in loco
Pista di pattinaggio su ghiaccio e giostra
State già pensando al vin brulé?
Non esitate a seguirci sulla nostra pagina Facebook per avere tutte le informazioni necessarie per assicurarvi che il mercato si svolga senza intoppi e che non vi perdiate nessuna delle attività.
Espanol :
Situado en nuestro precioso pueblecito de Rasey, cerca de Xertigny, este mercado navideño familiar acoge en su tercera edición a cerca de treinta expositores y artesanos locales. Encontrarás muchas ideas para regalar, así como actividades de ocio para grandes y pequeños, sin olvidar un sinfín de delicias.
Este año contaremos con una pista de patinaje sobre hielo de 12 m x 6 m con todos los equipamientos y un tiovivo para los niños. Venga a disfrutar de un mercado amistoso y a pasear por las decoraciones iluminadas bajo el aroma del vino caliente Venga con su familia o amigos y disfrute de una escapada mágica.
En el programa;
Numerosos expositores
Iluminaciones
Visita de Papá Noel
Talleres infantiles
Paseos en carruaje
Catering in situ
Pista de hielo y tiovivo
¿Ya está pensando en el vino caliente?
No dudes en seguirnos en nuestra página de Facebook para obtener toda la información necesaria para que el mercado transcurra con normalidad y no te pierdas ninguna de las actividades.
L’événement Marché de noël maison moine Xertigny a été mis à jour le 2025-11-03 par OT EPINAL ET SA REGION