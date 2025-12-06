Marché de Noël Maison Montana Le Mans Maison Montana Le Mans

Marché de Noël Maison Montana Le Mans

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Marché de Noël Résidence services seniors Montana Le Mans

Le samedi 6 décembre, de 10h30 à 18h, la Maison Montana vous propose son tout premier marché de Noël

Venez vivre la magie de Noël à Montana !

Une quinzaine d’exposants seront présents

Vous y trouverez une variété de créateurs, des produits du terroir, des vêtements et accessoires , des produits de beauté, sans oublier les œuvres uniques de nos résidents mosaïstes. Il y en aura pour tous les goûts !

À partir de 15h, le Père Noël sera également présent ! Il accueillera petits et grands pour des séances photos mémorables.

Nous vous proposerons également un stand de boissons chaudes et sablés de Noël préparés par notre chef.

Nous vous attendons nombreux!

Renseignements et contacts

02 52 99 14 00

accueil.lemans@residences-montana.com .

