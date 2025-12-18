Marché de Noël Maisonnisses
Marché de Noël Maisonnisses dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël
Mairie Maisonnisses Creuse
Organisé par l’association La Chalandise.
Marché de noël de producteurs et artisans locaux.
Restauration et buvette sur place. Animations
Sous chapiteau salle communale. .
Mairie Maisonnisses 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine lachalandise@gmail.com
English : Marché de Noël
