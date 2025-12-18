Marché de Noël Maisonnisses

Marché de Noël Maisonnisses dimanche 21 décembre 2025.

Mairie Maisonnisses Creuse

Tarif : – –

Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21

2025-12-21

Organisé par l’association La Chalandise.
Marché de noël de producteurs et artisans locaux.
Restauration et buvette sur place. Animations
Sous chapiteau salle communale.   .

Mairie Maisonnisses 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine   lachalandise@gmail.com

