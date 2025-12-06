Marché de Noël Malestroit Malestroit

Marché de Noël Malestroit

La magie de Noël débarque dans la Petite Cité de Caractère de Malestroit !

Cette année, 78 stands vous attendent pour préparer les fêtes avec des mets et des cadeaux fabriqués avec amour par des producteurs et artisans locaux.

De la musique live sera proposée par les chanteurs de Quai de l’Oust (chants de marins), les Cloches à main de la Source et les chanteurs de La Source Singers, et des démonstrations de danse jazz avec Go Danse.

A 15h30, le Père Noël arrivera en petit train pour le plus grand bonheur des petits !

On se retrouve autour d’un vin chaud ?

Place Queinnec,

Samedi 6 décembre de 12h à 19h

et dimanche 7 décembre de 10h à 18h.

Entrée libre. .

Place du Docteur Jean Queinnec Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 11 75

