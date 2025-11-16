Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Malicorne-sur-Sarthe

Marché de Noël Malicorne-sur-Sarthe dimanche 16 novembre 2025.

Marché de Noël

Salle des Fêtes Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :
2025-11-16

L’ambiance de Noël arrive à Malicorne !
25 exposants vous présenteront leurs créations. Restauration et buvette sur place   .

Salle des Fêtes Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 95 66 32  lesamisdecheneru@gmail.com

English :

Christmas is coming to Malicorne!

German :

Die Weihnachtsstimmung kommt in Malicorne an!

Italiano :

Il Natale arriva a Malicorne!

Espanol :

¡La Navidad llega a Malicorne!

L’événement Marché de Noël Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Vallée de la Sarthe