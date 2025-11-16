Marché de Noël Malicorne-sur-Sarthe
Marché de Noël Malicorne-sur-Sarthe dimanche 16 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Fêtes Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-16
L’ambiance de Noël arrive à Malicorne !
25 exposants vous présenteront leurs créations. Restauration et buvette sur place .
Salle des Fêtes Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 95 66 32 lesamisdecheneru@gmail.com
English :
Christmas is coming to Malicorne!
German :
Die Weihnachtsstimmung kommt in Malicorne an!
Italiano :
Il Natale arriva a Malicorne!
Espanol :
¡La Navidad llega a Malicorne!
L’événement Marché de Noël Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Vallée de la Sarthe