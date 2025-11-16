Marché de Noël

Salle des Fêtes Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

L’ambiance de Noël arrive à Malicorne !

25 exposants vous présenteront leurs créations. Restauration et buvette sur place .

Salle des Fêtes Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 95 66 32 lesamisdecheneru@gmail.com

English :

Christmas is coming to Malicorne!

German :

Die Weihnachtsstimmung kommt in Malicorne an!

Italiano :

Il Natale arriva a Malicorne!

Espanol :

¡La Navidad llega a Malicorne!

L’événement Marché de Noël Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Vallée de la Sarthe