Marché de Noël Maltot

Marché de Noël

Le Château Maltot Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché d’artisans et de producteurs locaux. Stand de créations des élèves. Buvette (boissons chaudes, vin chaud, crêpes…). Animations pour petits et grands (maquillage, tombola…). Photos avec le père Noël. Pour exposer et obtenir votre bon de participation camille.chauveau@mfr.asso.fr

Le Château Maltot 14930 Calvados Normandie camille.chauveau@mfr.asso.fr

English : Marché de Noël

Market featuring local artisans and producers. Students’ creations stand. Refreshment bar (hot drinks, mulled wine, crêpes…). Entertainment for young and old (face painting, tombola…). Photos with Santa Claus. To exhibit and obtain your participation voucher: camille.chauveau@mfr.asso.fr

