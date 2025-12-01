Marché de Noël

Place de la Liberté Malville Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 08:30:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Petits et grands pourront s’émerveiller devant le marché de Noël de Malville. Exposants, présence du Père Noël, spectacles et diverses animations sont au programme. .

Place de la Liberté Malville 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

L’événement Marché de Noël Malville a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon