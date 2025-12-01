Marché de Noël Malville
Marché de Noël Malville samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de la Liberté Malville Loire-Atlantique
Début : 2025-12-13 08:30:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Petits et grands pourront s’émerveiller devant le marché de Noël de Malville. Exposants, présence du Père Noël, spectacles et diverses animations sont au programme. .
Place de la Liberté Malville 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire
