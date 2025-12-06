Marché de noël Manoir des Renaudières Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 10:00 – 20:00

Gratuit : non En famille

Du 3 au 7 décembre, la magie de Noël s’installe à Carquefou. Producteurs, créateurs, illuminations, gourmandises et animations rythmeront ce rendez-vous incontournable, dans une ambiance féérique et conviviale.Près de 60 exposants seront présents pour vous inspirer dans vos préparatifs des fêtes, entre idées cadeaux et douceurs de saison. ? Le Père Noël fera également plusieurs apparitions pour le plus grand bonheur des petits et des grands ! Rendez-vous aux Renaudières pour flâner, savourer et partager l’esprit de Noël en famille ou entre amis.? Toutes les infos pratiques et le programme complet sont à retrouver sur le site de la Ville de Carquefou.

Manoir des Renaudières Carquefou 44470