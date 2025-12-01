Marché de Noël Manoir du Stang Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant
Marché de Noël Manoir du Stang Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël Manoir du Stang
Manoir du Stang Lieu-dit Le Stang La Forêt-Fouesnant Finistère
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Le traditionnel marché de la Nedeleg du Stang vous accueille cette année le samedi 13 & dimanche 14 décembre au Manoir du Stang (en intérieur).
Au programme artisanat local et monastique.
Pour accompagner ce moment buvette, chants traditionnels animeront ces deux jours à moins de deux semaines de Noël.
Entrée libre. .
Manoir du Stang Lieu-dit Le Stang La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 31 07 63 39
