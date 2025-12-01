Marché de Noël Manoir du Stang Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant

Marché de Noël Manoir du Stang Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël Manoir du Stang

Manoir du Stang Lieu-dit Le Stang La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14

Le traditionnel marché de la Nedeleg du Stang vous accueille cette année le samedi 13 & dimanche 14 décembre au Manoir du Stang (en intérieur).
Au programme artisanat local et monastique.
Pour accompagner ce moment buvette, chants traditionnels animeront ces deux jours à moins de deux semaines de Noël.

Entrée libre.   .

Manoir du Stang Lieu-dit Le Stang La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 31 07 63 39 

English :

L’événement Marché de Noël Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant