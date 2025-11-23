Marché de Noel le Bourg Manot

Marché de Noel

le Bourg Place de l’Eglise Manot Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Venez flâner sur la place du village pour le traditionnel marché de Noel. Inscriptions gratuites.

.

le Bourg Place de l’Eglise Manot 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 21 46 23

English :

Come and stroll around the village square for the traditional Christmas market. Free registration.

German :

Schlendern Sie auf dem Dorfplatz über den traditionellen Weihnachtsmarkt. Kostenlose Anmeldung.

Italiano :

Venite a passeggiare nella piazza del paese per il tradizionale mercatino di Natale. Iscrizione gratuita.

Espanol :

Venga a pasear por la plaza del pueblo para asistir al tradicional mercado navideño. Inscripción gratuita.

L’événement Marché de Noel Manot a été mis à jour le 2025-04-24 par Office de Tourisme Charente Limousine