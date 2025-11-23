Marché de Noel le Bourg Manot
Marché de Noel le Bourg Manot dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noel
le Bourg Place de l’Eglise Manot Charente
Tarif :
Date :
Début : Dimanche 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Venez flâner sur la place du village pour le traditionnel marché de Noel. Inscriptions gratuites.
le Bourg Place de l’Eglise Manot 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 21 46 23
English :
Come and stroll around the village square for the traditional Christmas market. Free registration.
German :
Schlendern Sie auf dem Dorfplatz über den traditionellen Weihnachtsmarkt. Kostenlose Anmeldung.
Italiano :
Venite a passeggiare nella piazza del paese per il tradizionale mercatino di Natale. Iscrizione gratuita.
Espanol :
Venga a pasear por la plaza del pueblo para asistir al tradicional mercado navideño. Inscripción gratuita.
L’événement Marché de Noel Manot a été mis à jour le 2025-04-24 par Office de Tourisme Charente Limousine