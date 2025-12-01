Marché de Noël Manthelan

Marché de Noël Manthelan samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Manthelan Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Avec la présence de producteurs locaux.

Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 23 00 mairie@manthelan.fr

English :

With the presence of local producers.

German :

Mit der Anwesenheit von lokalen Produzenten.

Italiano :

Con la presenza di produttori locali.

Espanol :

Con la presencia de productores locales.

L’événement Marché de Noël Manthelan a été mis à jour le 2025-09-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire