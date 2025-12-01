Marché de Noël Manthelan
Marché de Noël Manthelan samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Manthelan Indre-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Date : 
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Avec la présence de producteurs locaux.
Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 23 00 mairie@manthelan.fr
English :
With the presence of local producers.
German :
Mit der Anwesenheit von lokalen Produzenten.
Italiano :
Con la presenza di produttori locali.
Espanol :
Con la presencia de productores locales.
L’événement Marché de Noël Manthelan a été mis à jour le 2025-09-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire