Marché de Noël Place des Halles Marans
Marché de Noël Place des Halles Marans samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime
Début : 2025-12-13 11:00:00
2025-12-13
Venez faire vos emplettes auprès d’une soixantaine de commerçants, artisans et producteurs locaux pour vos cadeaux de Noël !
Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 56 88 culture2@ville-marans.fr
English :
Come and shop for your Christmas gifts with over 60 local traders, craftsmen and producers!
German :
Kaufen Sie bei rund 60 lokalen Händlern, Handwerkern und Produzenten Ihre Weihnachtsgeschenke ein!
Italiano :
Venite a comprare i vostri regali di Natale presso uno dei circa sessanta commercianti, artigiani e produttori locali!
Espanol :
Venga a comprar sus regalos de Navidad a uno de los cerca de sesenta comerciantes, artesanos y productores locales
