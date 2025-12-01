Marché de Noël Place des Halles Marans

Marché de Noël Place des Halles Marans samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime

Début : 2025-12-13 11:00:00
2025-12-13

Venez faire vos emplettes auprès d’une soixantaine de commerçants, artisans et producteurs locaux pour vos cadeaux de Noël !
Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 56 88  culture2@ville-marans.fr

English :

Come and shop for your Christmas gifts with over 60 local traders, craftsmen and producers!

German :

Kaufen Sie bei rund 60 lokalen Händlern, Handwerkern und Produzenten Ihre Weihnachtsgeschenke ein!

Italiano :

Venite a comprare i vostri regali di Natale presso uno dei circa sessanta commercianti, artigiani e produttori locali!

Espanol :

Venga a comprar sus regalos de Navidad a uno de los cerca de sesenta comerciantes, artesanos y productores locales

