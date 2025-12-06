Marché de Noël, Marc’had Nedeleg Skol Diwan Pempoull Salle des fêtes et Quai Loti Paimpol

Marché de Noël, Marc’had Nedeleg Skol Diwan Pempoull

Salle des fêtes et Quai Loti Quai Loti Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Le Père Noël viendra bien, cette année encore, dans la nuit du 24 au 25 décembre. Alors, il doit garnir sa hotte au moins autant que les années précédentes avec de jolis présents locaux, inspirés d’ici et d’ailleurs, prêts à porter, à manger ou à orner ! Si vous rêvez de voir vos cadeaux en avance, venez au Marché de Noël à la salle des fêtes de Paimpol. Le généreux barbu à la tenue rouge se fournit ici. Si, si ! .

Salle des fêtes et Quai Loti Quai Loti Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 08 48

