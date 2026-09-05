UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marennes-Hiers-Brouage

Marché de Noël : Marché de Noël du Shapers – Créateurs locaux & mix vinyles de Fred Lachaize Marennes Marennes-Hiers-Brouage

samedi 12 décembre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Marennes
Adresse
13 rue des Entrepreneurs
Ville
17320 Marennes-Hiers-Brouage
Département
Charente-Maritime
Tarif

Marennes-Hiers-Brouage

Marché de Noël : Marché de Noël du Shapers – Créateurs locaux & mix vinyles de Fred Lachaize

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 12:00:00
fin : 2026-12-12 23:59:00

Date(s) :
2026-12-12

Marché de Noël avec les créateurs et artisans du bassin de Marennes-Oléron : shapers, sérigraphies, disques et idées cadeaux uniques, sur un mix 100 % vinyles de Fred Lachaize, vin chaud à la main.
  .

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27  contact@shapersclub.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Christmas Market: Shapers Christmas Market – Local Creators & Vinyl Mixes by Fred Lachaize

Christmas Market featuring creators and artisans from the Marennes-Oléron region: surfboard shapers, screen prints, records, and unique gift ideas, set to a 100% vinyl mix by Fred Lachaize, hand-made mulled wine.

L’événement Marché de Noël : Marché de Noël du Shapers – Créateurs locaux & mix vinyles de Fred Lachaize Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Marennes-Hiers-Brouage (Charente-Maritime)