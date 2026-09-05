Marché de Noël : Marché de Noël du Shapers – Créateurs locaux & mix vinyles de Fred Lachaize Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Marché de Noël : Marché de Noël du Shapers – Créateurs locaux & mix vinyles de Fred Lachaize

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 12:00:00

fin : 2026-12-12 23:59:00

Date(s) :

2026-12-12

Marché de Noël avec les créateurs et artisans du bassin de Marennes-Oléron : shapers, sérigraphies, disques et idées cadeaux uniques, sur un mix 100 % vinyles de Fred Lachaize, vin chaud à la main.

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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com

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English : Christmas Market: Shapers Christmas Market – Local Creators & Vinyl Mixes by Fred Lachaize

Christmas Market featuring creators and artisans from the Marennes-Oléron region: surfboard shapers, screen prints, records, and unique gift ideas, set to a 100% vinyl mix by Fred Lachaize, hand-made mulled wine.

L’événement Marché de Noël : Marché de Noël du Shapers – Créateurs locaux & mix vinyles de Fred Lachaize Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes