Marché de Noël : Marché de Noël du Shapers – Créateurs locaux & mix vinyles de Fred Lachaize Marennes Marennes-Hiers-Brouage
samedi 12 décembre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Marché de Noël : Marché de Noël du Shapers – Créateurs locaux & mix vinyles de Fred Lachaize
Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 12:00:00
fin : 2026-12-12 23:59:00
Date(s) :
2026-12-12
Marché de Noël avec les créateurs et artisans du bassin de Marennes-Oléron : shapers, sérigraphies, disques et idées cadeaux uniques, sur un mix 100 % vinyles de Fred Lachaize, vin chaud à la main.
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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com
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English : Christmas Market: Shapers Christmas Market – Local Creators & Vinyl Mixes by Fred Lachaize
Christmas Market featuring creators and artisans from the Marennes-Oléron region: surfboard shapers, screen prints, records, and unique gift ideas, set to a 100% vinyl mix by Fred Lachaize, hand-made mulled wine.
L’événement Marché de Noël : Marché de Noël du Shapers – Créateurs locaux & mix vinyles de Fred Lachaize Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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