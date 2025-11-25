Marché de Noël Marché Gourmand Colmar

Marché de Noël Marché Gourmand Colmar mardi 25 novembre 2025.

Marché de Noël Marché Gourmand

rue de la Montagne Verte Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-25

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-25

Venez découvrir les bons produits du terroir alsacien proposés par les artisans de la bouche

9 cabanes, 9 chefs, maîtres restaurateurs qui vous concocteront des mets divins…

De l’entrée au dessert, des huîtres aux spécialités alsaciennes, chacun y trouvera son bonheur !

Des assiettes à déguster sur place ou à emporter.

Venez découvrir les bons produits du terroir alsacien proposés par les artisans de la bouche. 0 .

rue de la Montagne Verte Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

English :

Come to discover the good products of the Alsatian soil proposed by the craftsmen of the mouth

German :

Entdecken Sie die guten Produkte des elsässischen Terroirs, die von den Mundwerkern angeboten werden

Italiano :

Venite a scoprire i buoni prodotti della terra alsaziana proposti dagli artigiani della bocca

Espanol :

Venga a descubrir los buenos productos de la tierra alsaciana propuestos por los artesanos de la boca

L’événement Marché de Noël Marché Gourmand Colmar a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme de Colmar