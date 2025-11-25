Marché de Noël Marché Gourmand Colmar
Marché de Noël Marché Gourmand Colmar mardi 25 novembre 2025.
Marché de Noël Marché Gourmand
rue de la Montagne Verte Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-25
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-11-25
Venez découvrir les bons produits du terroir alsacien proposés par les artisans de la bouche
9 cabanes, 9 chefs, maîtres restaurateurs qui vous concocteront des mets divins…
De l’entrée au dessert, des huîtres aux spécialités alsaciennes, chacun y trouvera son bonheur !
Des assiettes à déguster sur place ou à emporter.
Venez découvrir les bons produits du terroir alsacien proposés par les artisans de la bouche.
rue de la Montagne Verte Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
English :
Come to discover the good products of the Alsatian soil proposed by the craftsmen of the mouth
German :
Entdecken Sie die guten Produkte des elsässischen Terroirs, die von den Mundwerkern angeboten werden
Italiano :
Venite a scoprire i buoni prodotti della terra alsaziana proposti dagli artigiani della bocca
Espanol :
Venga a descubrir los buenos productos de la tierra alsaciana propuestos por los artesanos de la boca
