Marché de Noël Marches

4 Place Raymond Chovin Marches Drôme
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
La mairie de Marches vous invite à son traditionnel marché de Noël où vous retrouverez des artisans, des producteurs locaux, une ferme pédagogique et un foodtruck pour se restaurer.
4 Place Raymond Chovin Marches 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 43 24 contat@marches.fr
English :
Marches Town Hall invites you to its traditional Christmas market, featuring craftsmen, local producers, an educational farm and a foodtruck.
