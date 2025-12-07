Marché de Noël Marches

Marché de Noël

La mairie de Marches vous invite à son traditionnel marché de Noël où vous retrouverez des artisans, des producteurs locaux, une ferme pédagogique et un foodtruck pour se restaurer.

4 Place Raymond Chovin Marches 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 43 24 contat@marches.fr

English :

Marches Town Hall invites you to its traditional Christmas market, featuring craftsmen, local producers, an educational farm and a foodtruck.

