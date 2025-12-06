Marché de Noël Place de l’Hôtel de Ville Marciac

Marché de Noël

Un très riche programme pour cette édition 2025, avec des animations pour faire briller les yeux des petits et grands.

– Samedi 14 et dimanche 15, à partir de 10h, une cinquantaine d’exposants, les boutiques marciacaises et 6 galeries d’art vous proposeront de nombreuses idées cadeaux et de quoi vous régaler.

Le samedi, il y aura aussi des contes de Noël à la Médiathèque, à partir de 10h, et des chants de Noël sur la place à 15h et 17h.

A 18h, rendez-vous en l’église pour le concert gospel avec les 50 chanteurs de la chorale Poly Sons (5€). Un pot de l’amitié sera ensuite proposé à la Villa Saint-Mont.

La soirée se clôturera à 20h30 avec un lâcher de lanternes sur la place.

Le dimanche, pensez à amener les livres et les jeux ou jouets que vous souhaitez échanger rendez-vous à la Peñac de 10h à 16h.

Tout au long du week-end, le Père Noël se promènera de boutique en boutique et viendra à votre rencontre.

Vous pourrez également profiter des jeux en bois, des jeux gonflables, des balades en calèche ou à poney ; mais aussi d’un jeu de piste pour les enfants.

Tout au long du mois de décembre, vous pourrez participer à une grande tombola et un grand jeu de Noël dans les commerces marciacais. .

A rich program for this 2025 edition, with activities to make the eyes of young and old shine.

– Saturday 14th and Sunday 15th, starting at 10am, some fifty exhibitors, Marciac boutiques and 6 art galleries will be offering a wide range of gift ideas and treats.

On Saturday, there will also be Christmas tales at the Médiathèque, starting at 10am, and carol singing in the square at 3pm and 5pm.

At 6pm, the 50 singers of the Poly Sons choir (5?) will perform a gospel concert in the church. A pot de l’amitié will then be served at the Villa Saint-Mont.

The evening closes at 8.30pm with a lantern release in the square.

On Sunday, don’t forget to bring any books, games or toys you’d like to swap: meet at the Peñac from 10 a.m. to 4 p.m.

