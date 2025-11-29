Marché de Noël Marcillac-la-Croisille

Marché de Noël Marcillac-la-Croisille dimanche 14 décembre 2025.

Marcillac-la-Croisille Corrèze

Début : 2025-12-14
2025-12-14

Artisans locaux, vin chaud et jeux.
Chasse au trésor à 15h (10€)   .

Station Sports Nature Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 84 27 

L’événement Marché de Noël Marcillac-la-Croisille a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières