Marché de Noël Marcillac-la-Croisille
Marché de Noël Marcillac-la-Croisille dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Station Sports Nature Marcillac-la-Croisille Corrèze
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Artisans locaux, vin chaud et jeux.
Chasse au trésor à 15h (10€) .
Station Sports Nature Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 84 27
