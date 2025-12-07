Marché de Noël Salle de convivialité Marcilly

Marché de Noël

Salle de convivialité 3 place Maurice Aucher Marcilly Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

3e Marché de Noël organisé à Marcilly, via le Comité des fêtes à la salle de Convivialité, décorée pour cette belle occasion.

Nombreux exposants et diversité des produits. Tombola tirée à 17h00. Visite du Père Noël vers 11h00 et vers 15h30, avec distribution de friandises. .

Salle de convivialité 3 place Maurice Aucher Marcilly 50220 Manche Normandie +33 6 82 27 54 46

L’événement Marché de Noël Marcilly a été mis à jour le 2025-11-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts