Marché de Noël Mardilly
Marché de Noël Mardilly vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël
Mardilly Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 21:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Marché de Noël
– miel, rillettes, cidre
– décorations et objets en bois, huiles essentielles, etc.
> Visite du Père Noël à 19h
> Activités pour les enfants
> Restauration sur place .
Mardilly 61230 Orne Normandie commune-de-mardilly@wanadoo.fr
English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Mardilly a été mis à jour le 2025-12-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault