Marché de Noël Mardilly

Mardilly Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Marché de Noël

– miel, rillettes, cidre

– décorations et objets en bois, huiles essentielles, etc.

> Visite du Père Noël à 19h

> Activités pour les enfants

> Restauration sur place .

Mardilly 61230 Orne Normandie commune-de-mardilly@wanadoo.fr

