Marché de Noël Mardilly vendredi 19 décembre 2025.

Mardilly Orne

Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 21:00:00

2025-12-19

– miel, rillettes, cidre
– décorations et objets en bois, huiles essentielles, etc.

> Visite du Père Noël à 19h
> Activités pour les enfants
> Restauration sur place   .

Mardilly 61230 Orne Normandie   commune-de-mardilly@wanadoo.fr

