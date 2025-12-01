Marché de Noël Mareuil-sur-Ourcq
Marché de Noël Mareuil-sur-Ourcq samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël
Mareuil-sur-Ourcq Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-20 20:00:00
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-21
L’association A la récré de Mareuil-sur-Ourcq vous attend nombreux !
Artisans, gourmandises et tombola et bien sûr la visite du Père Noël !
⛄ Samedi 20 décembre de 11h à 20h
❄️ Dimanche 21 décembre de 10h à 18h
Père Noël de 15h à 18h
L’association A la récré de Mareuil-sur-Ourcq vous attend nombreux !
Artisans, gourmandises et tombola et bien sûr la visite du Père Noël !
⛄ Samedi 20 décembre de 11h à 20h
❄️ Dimanche 21 décembre de 10h à 18h
Père Noël de 15h à 18h .
Mareuil-sur-Ourcq 60890 Oise Hauts-de-France alarecremareuil@gmail.com
English :
The A la récré de Mareuil-sur-Ourcq association is looking forward to seeing you!
Crafts, delicacies, tombola and, of course, a visit from Santa Claus!
? Saturday December 20 from 11am to 8pm
?? Sunday December 21 from 10am to 6pm
? Santa Claus from 3pm to 6pm
German :
Der Verein A la récré de Mareuil-sur-Ourcq erwartet Sie zahlreich!
Kunsthandwerker, Leckereien, eine Tombola und natürlich der Besuch des Weihnachtsmanns!
? Samstag, den 20. Dezember von 11 bis 20 Uhr
?? Sonntag, 21. Dezember von 10 bis 18 Uhr
? Weihnachtsmann von 15 bis 18 Uhr
Italiano :
L’associazione A la récré de Mareuil-sur-Ourcq vi aspetta!
Artigianato, prelibatezze, tombola e, naturalmente, la visita di Babbo Natale!
? Sabato 20 dicembre dalle 11.00 alle 20.00
?? Domenica 21 dicembre dalle 10.00 alle 18.00
? Babbo Natale dalle 15.00 alle 18.00
Espanol :
La asociación A la récré de Mareuil-sur-Ourcq le espera
Artesanía, golosinas, tómbola y, por supuesto, la visita de Papá Noel
? Sábado 20 de diciembre de 11.00 a 20.00 h
?? Domingo 21 de diciembre de 10.00 a 18.00 h
? Papá Noel de 15:00 a 18:00
L’événement Marché de Noël Mareuil-sur-Ourcq a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois