Marché de Noël

Mareuil-sur-Ourcq Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-20 20:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

L’association A la récré de Mareuil-sur-Ourcq vous attend nombreux !

Artisans, gourmandises et tombola et bien sûr la visite du Père Noël !

⛄ Samedi 20 décembre de 11h à 20h

❄️ Dimanche 21 décembre de 10h à 18h

Père Noël de 15h à 18h

L’association A la récré de Mareuil-sur-Ourcq vous attend nombreux !

Artisans, gourmandises et tombola et bien sûr la visite du Père Noël !

⛄ Samedi 20 décembre de 11h à 20h

❄️ Dimanche 21 décembre de 10h à 18h

Père Noël de 15h à 18h .

Mareuil-sur-Ourcq 60890 Oise Hauts-de-France alarecremareuil@gmail.com

English :

The A la récré de Mareuil-sur-Ourcq association is looking forward to seeing you!

Crafts, delicacies, tombola and, of course, a visit from Santa Claus!

? Saturday December 20 from 11am to 8pm

?? Sunday December 21 from 10am to 6pm

? Santa Claus from 3pm to 6pm

German :

Der Verein A la récré de Mareuil-sur-Ourcq erwartet Sie zahlreich!

Kunsthandwerker, Leckereien, eine Tombola und natürlich der Besuch des Weihnachtsmanns!

? Samstag, den 20. Dezember von 11 bis 20 Uhr

?? Sonntag, 21. Dezember von 10 bis 18 Uhr

? Weihnachtsmann von 15 bis 18 Uhr

Italiano :

L’associazione A la récré de Mareuil-sur-Ourcq vi aspetta!

Artigianato, prelibatezze, tombola e, naturalmente, la visita di Babbo Natale!

? Sabato 20 dicembre dalle 11.00 alle 20.00

?? Domenica 21 dicembre dalle 10.00 alle 18.00

? Babbo Natale dalle 15.00 alle 18.00

Espanol :

La asociación A la récré de Mareuil-sur-Ourcq le espera

Artesanía, golosinas, tómbola y, por supuesto, la visita de Papá Noel

? Sábado 20 de diciembre de 11.00 a 20.00 h

?? Domingo 21 de diciembre de 10.00 a 18.00 h

? Papá Noel de 15:00 a 18:00

L’événement Marché de Noël Mareuil-sur-Ourcq a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois