Marché de Noël | Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne

Marché de Noël | Margny-lès-Compiègne

117 Avenue Octave Butin Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Déambulez autour des quelques 30 stands, qui vous proposeront idées cadeaux et autres produits artisanaux…

Crêpes, vin chaud, tartiflette et autres mets délicats vous permettront de vous restaurer à la Taverne.

Venez assister aux différents spectacles qui émerveilleront petits et grands et marqueront cette nouvelle édition.

Musiques, lumières et ambiance féerique seront au rendez-vous pour plonger tout le monde dans la magie de Noël.

117 Avenue Octave Butin Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 6 31 12 00 68

English :

Stroll around the 30 or so stalls, offering gift ideas and other artisanal products…

Pancakes, mulled wine, tartiflette and other delicacies are available at the Taverne.

And don’t forget to come and watch the various shows, which will amaze young and old alike.

Music, lights and an enchanting atmosphere will immerse everyone in the magic of Christmas.

