MARCHE DE NOËL SALLE DES FETES Marignac

MARCHE DE NOËL

SALLE DES FETES Le Village Marignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Venez faire vos emplètes de Noël et profitez des diverses animations proposées.

À partir de 10h marché de Noël et marché traditionnel avec des stands d’artisans et de créateurs locaux (fromages et charcuteries de montagne, apéritifs de fêtes, infusions d’hiver, couronnes de Noël, biscuits alsaciens, bougies parfumées décoratives, guirlandes pour sapin, cadeaux artisanaux …)

Spectacle pour les enfants, venue du Père Noël pour faire des photos avec lui.

Buvette et restauration (assiettes d’huîtres et vin blanc, crêpes, vin chaud, chocolat chaud,…).

Organisé par le comité des fêtes et l’association des parents d’élèves de l’école de Marignac. .

SALLE DES FETES Le Village Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie mairie@marignac.fr

English :

Come and do your Christmas shopping and enjoy the various activities on offer.

German :

Stellen Sie Ihre Weihnachtsplättchen zusammen und genießen Sie die verschiedenen angebotenen Animationen.

Italiano :

Venite a fare i vostri acquisti natalizi e a divertirvi con le varie attività proposte.

Espanol :

Venga a hacer sus compras navideñas y disfrute de las diversas actividades que se ofrecen.

L’événement MARCHE DE NOËL Marignac a été mis à jour le 2025-11-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE