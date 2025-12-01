Marché de Noël Marigné-Laillé

Marché de Noël

Centre du village Marigné-Laillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Marché de Noël à Marigné-Laillé le samedi 13 décembre, de 14h à 19h, dans le centre-bourg.

Nos exposants, associations communales, créateurs et artisans locaux vous accueilleront ce samedi 13 décembre, de 14h à 19h, au centre du village pour partager un moment chaleureux et convivial !

Au programme

– Animation musicale avec La Zik de st Vincent

– Buvette & dégustation huîtres vin blanc

– Restauration Le petit creux gourmand

– Stand de présentation du comice agricole

– Tours de calèche gratuits pour les enfants

– Visite du Père Noël

A la Salle des fêtes de Marigné-Laillé

– Danses de la Mère Noël

– Studio photos

– un livre pour une bonne action en faveur du Téléthon avec la Bibliothèque communale de Marigné-Laillé .

English :

Christmas market in Marigné-Laillé on Saturday December 13, from 2pm to 7pm, in the town center.

