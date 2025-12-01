Marché de Noël Marigné-Laillé
Marigné-Laillé Sarthe
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
2025-12-13
Marché de Noël à Marigné-Laillé le samedi 13 décembre, de 14h à 19h, dans le centre-bourg.
Nos exposants, associations communales, créateurs et artisans locaux vous accueilleront ce samedi 13 décembre, de 14h à 19h, au centre du village pour partager un moment chaleureux et convivial !
Au programme
– Animation musicale avec La Zik de st Vincent
– Buvette & dégustation huîtres vin blanc
– Restauration Le petit creux gourmand
– Stand de présentation du comice agricole
– Tours de calèche gratuits pour les enfants
– Visite du Père Noël
A la Salle des fêtes de Marigné-Laillé
– Danses de la Mère Noël
– Studio photos
– un livre pour une bonne action en faveur du Téléthon avec la Bibliothèque communale de Marigné-Laillé .
Centre du village Marigné-Laillé 72220 Sarthe Pays de la Loire
English :
Christmas market in Marigné-Laillé on Saturday December 13, from 2pm to 7pm, in the town center.
