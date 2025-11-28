Marché de Noël

Marigny-Marmande se met à l’heure des fêtes de fin d’année et vous invite à son Marché de Noël.

Au programme exposants, animation musicale, jeux, structures gonflables, distribution de cadeaux par le Père Noël en personne (vers 19h30), etc.

A 20h, concert de la chorale Entre Vienne et Creuse dans l’église (chants sacrés, chants de Noël et surprises musicales).

Buvette, vin chaud et restauration sur place (choucroute, fruits de mer, burgers, nems, macarons, gaufres, crêpes, churros, etc.). .

Marigny-Marmande 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 31 11

English :

Marigny-Marmande is gearing up for the festive season and invites you to its Christmas Market.

On the program: exhibitors, musical entertainment, games, inflatables, gifts distributed by Santa Claus himself, concert by the Entre Vienne et Creuse choir.

German :

Marigny-Marmande stimmt sich auf die Feiertage ein und lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein.

Auf dem Programm stehen: Aussteller, musikalische Unterhaltung, Spiele, Hüpfburgen, Verteilung von Geschenken durch den Weihnachtsmann persönlich und ein Konzert des Chors Entre Vienne et Creuse .

Italiano :

Marigny-Marmande si prepara alle feste e vi invita al suo mercatino di Natale.

In programma: bancarelle, intrattenimento musicale, giochi, strutture gonfiabili, distribuzione di doni da parte di Babbo Natale in persona, concerto del coro Entre Vienne et Creuse .

Espanol :

Marigny-Marmande se prepara para las fiestas y le invita a su Mercado de Navidad.

En el programa: puestos, animación musical, juegos, estructuras hinchables, reparto de regalos por Papá Noel en persona, concierto del coro Entre Vienne et Creuse .

