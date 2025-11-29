Marché de Noël Marlenheim

Marché de Noël Marlenheim samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël

Rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Marché de Noël Samedi 29 et dimanche 30 novembre 2025

Entre le Grand Sapin illuminé et le traîneau du Père Noël, les effluves de vin chaud et de cannelle flottent dans l’air. Les artisans partagent leur savoir-faire, les écoliers chantent avec cœur, et la tarte flambée se déguste dans une ambiance chaleureuse.

Les enfants, les yeux brillants, s’épanouissent dans les ateliers de bricolage, pendant que les contes prennent vie au creux d’un coin douillet. Les sourires se croisent, les regards s’émerveillent, et les familles se retrouvent dans une bulle de douceur hivernale. Le Marché de Noël de Marlenheim, c’est une parenthèse enchantée où la magie opère à chaque instant. 0 .

Rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 57 mairie@marlenheim.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Marlenheim a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble