Marché de Noël

Marnhagues-et-Latour Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Stands de Noël, artisans pour une fin de journée chaleureuse et festive, au cœur d’un décor illuminé et plein de surprises

Marché de Noël avec de nombreux artisans et producteurs locaux idées cadeaux, créations originales, douceurs du terroir… de quoi remplir votre hotte de belles trouvailles !

• Grande tombola de Noël des lots gourmands, artisanaux et surprises vous attendent.

• Élection du meilleur pull de Noël sortez votre plus beau (ou plus kitsch) pull festif… un cadeau récompensera le grand gagnant !

• Boissons chaudes vin chaud épicé et jus de pomme chaud pour se réchauffer en douceur.



Venez profiter d’une atmosphère chaleureuse, rencontrer des exposants passionnés et partager un moment convivial au château.

On vous attend nombreux pour lancer ensemble les festivités de fin

Dès 17h, au château de Latour sur Sorgues

Vous êtes producteur, artiste ou artisan et souhaitez participer avec un stand ? N’hésitez pas à nous contacter. .

Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 7 70 06 03 11 latour.chateau@orange.fr

English :

Christmas stalls, craftsmen for a warm and festive end to the day, in the heart of an illuminated setting full of surprises

