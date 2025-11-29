Marché de Noël Marques Avenue Saint-Julien-les-Villas
Marché de Noël Marques Avenue Saint-Julien-les-Villas samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël Marques Avenue
Marques Avenue Saint-Julien-les-Villas Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Envie de trouver des idées cadeaux originales, artisanales et locales ?
Rendez-vous le samedi 29 novembre sur notre 5ème Marché de Noël et découvrez les stands de nos exposants
> Comptoir Des Confitures
> Les Pa Pié Nu
> Pascal Pani Spirit of the Sea
> Champagne Drouilly Pierre et Fils*
> La Madeleine de Troyes
> Les Ruchers de Sainte-Maure
> Boutique TIA SOA (Uplift Mada Products)
> Les Trésors de Chryss
> Les Rubans De Laurianne
> L’Ours Doré*
> Jardin Sauvage
(*l’abus d’alcool ets dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Marques Avenue Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 82 80 80 accueil.troyes@marquesavenue.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Marques Avenue Saint-Julien-les-Villas a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne