Marché de Noël Marques Avenue Saint-Julien-les-Villas

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Envie de trouver des idées cadeaux originales, artisanales et locales ?



Rendez-vous le samedi 29 novembre sur notre 5ème Marché de Noël et découvrez les stands de nos exposants

> Comptoir Des Confitures

> Les Pa Pié Nu

> Pascal Pani Spirit of the Sea

> Champagne Drouilly Pierre et Fils*

> La Madeleine de Troyes

> Les Ruchers de Sainte-Maure

> Boutique TIA SOA (Uplift Mada Products)

> Les Trésors de Chryss

> Les Rubans De Laurianne

> L’Ours Doré*

> Jardin Sauvage



(*l’abus d’alcool ets dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Marques Avenue Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 82 80 80 accueil.troyes@marquesavenue.com

