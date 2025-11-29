Marché de Noël Route du Stade Marsais
Marché de Noël Route du Stade Marsais samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 21:30:00
2025-11-29 2025-11-30
Plume de créateurs organise son marché de noël avec plus de 35 exposants, créateurs, artisans, commerçants…
Animations, buvettes, jeux pour enfants et pleins d’autres surprises.
Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 12 48 65 plumedecreateurs@gmail.com
English :
Plume de créateurs organizes its Christmas market with over 35 exhibitors, designers, craftsmen, shopkeepers…
Entertainment, refreshments, children’s games and lots of other surprises.
German :
Plume de créateurs organisiert seinen Weihnachtsmarkt mit mehr als 35 Ausstellern, Designern, Kunsthandwerkern, Händlern…
Animationen, Erfrischungsstände, Spiele für Kinder und viele andere Überraschungen.
Italiano :
Plume de créateurs organizza il suo mercatino di Natale con più di 35 espositori, designer, artigiani, negozianti…
Intrattenimento, rinfreschi, giochi per bambini e tante altre sorprese.
Espanol :
Plume de créateurs organiza su mercado de Navidad con más de 35 expositores, diseñadores, artesanos, comerciantes…
Animación, refrescos, juegos para niños y muchas otras sorpresas.
L’événement Marché de Noël Marsais a été mis à jour le 2025-11-14 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin