Marché de Noël Route du Stade Marsais

Marché de Noël

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 21:30:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Plume de créateurs organise son marché de noël avec plus de 35 exposants, créateurs, artisans, commerçants…

Animations, buvettes, jeux pour enfants et pleins d’autres surprises.

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 12 48 65 plumedecreateurs@gmail.com

English :

Plume de créateurs organizes its Christmas market with over 35 exhibitors, designers, craftsmen, shopkeepers…

Entertainment, refreshments, children’s games and lots of other surprises.

German :

Plume de créateurs organisiert seinen Weihnachtsmarkt mit mehr als 35 Ausstellern, Designern, Kunsthandwerkern, Händlern…

Animationen, Erfrischungsstände, Spiele für Kinder und viele andere Überraschungen.

Italiano :

Plume de créateurs organizza il suo mercatino di Natale con più di 35 espositori, designer, artigiani, negozianti…

Intrattenimento, rinfreschi, giochi per bambini e tante altre sorprese.

Espanol :

Plume de créateurs organiza su mercado de Navidad con más de 35 expositores, diseñadores, artesanos, comerciantes…

Animación, refrescos, juegos para niños y muchas otras sorpresas.

