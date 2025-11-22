Marché de Noël Marseille 1er Arrondissement

Marché de Noël

Du 22/11/2025 au 04/01/2026.

Tous les jours de 10h30 à 20h (jusqu’à 21h les vendredis et samedis). Bas de la Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le marché installé sur le bas de la Canebière, présente artisans, créateurs, animations et gourmandises.Familles

Pour sa nouvelle édition, le Marché de Noël, installé sur le bas de la Canebière, présente quarante artisans et créateurs. Les visiteurs pourront y découvrir des savons et cosmétiques, des bijoux et accessoires, des compositions florales, des bougies et objets de décoration, des biscuits et autres gourmandises.



Bas de la Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The market at the foot of the Canebière features artisans, designers, entertainment and delicacies.

German :

Der Markt, der am unteren Ende der Canebière aufgebaut ist, präsentiert Handwerker, Designer, Unterhaltung und Leckereien.

Italiano :

Il mercato ai piedi della Canebière presenta artigiani, designer, intrattenimento e prelibatezze.

Espanol :

El mercado a los pies de la Canebière ofrece artesanos, diseñadores, espectáculos y delicias.

