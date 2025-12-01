Marché de Noël Atelier 59 Marseille 1er Arrondissement

Marché de Noël

Du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025 de 11h à 18h. Atelier 59 59 Boulevard de la Libération Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Nous organisons un Marché de Noël regroupant des artistes et artisans basés à Marseille.

Et voici la 1ère partie du marché de Noël de l’Atelier 59, regroupant des artistes et artisans basés à Marseille.





On a tout prévu !! Un petit vin chaud pour te réchauffer, un peu de musique et surtout des personnes avec beaucoup de talents !!





On a fait une sélection de folie (une quinzaine de créateurs et d’artistes) , pour que tu puisses venir faire tes cadeaux de Noël ! Alors réserve ton week-end!





Au programme





– de la sape homme et femme

– des accessoires bijoux, sacs, foulards; etc.

– des oeuvres d’art sculptures, photographies, fanzines, livres jeunesse etc.

– de la déco: objets design, céramiques, tapis, broderies … .

Atelier 59 59 Boulevard de la Libération Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 70 49 35 ai-pantaia@outlook.fr

We’re organizing a Christmas Market featuring Marseille-based artists and craftspeople.

