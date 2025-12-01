Marché de Noël Atelier 59 Marseille 1er Arrondissement
Marché de Noël
Du samedi 20 au dimanche 21 décembre 2025 de 11h à 18h. Atelier 59 59 Boulevard de la Libération Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-20
Nous organisons un Marché de Noël le week-end du 20 et 21 décembre, regroupant des artistes et artisans basés à Marseille.
Et voici la 2e partie du marché de Noël de l’Atelier 59, regroupant des artistes et artisans basés à Marseille.
On a tout prévu !! Un petit vin chaud pour te réchauffer, un peu de musique et surtout des personnes avec beaucoup de talents !!
On a fait une sélection de folie (une quinzaine de créateurs et d’artistes) , pour que tu puisses venir faire tes cadeaux de Noël ! Alors réserve ton week-end!
Au programme
– de la sape homme et femme
– des accessoires bijoux, sacs, foulards; etc.
– des oeuvres d’art sculptures, photographies, fanzines, livres jeunesse etc.
– de la déco: objets design, céramiques, tapis, broderies … .
Atelier 59 59 Boulevard de la Libération Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 70 49 35 ai-pantaia@outlook.fr
English :
We’re organizing a Christmas Market on the weekend of December 20 and 21, bringing together artists and craftspeople based in Marseille.
