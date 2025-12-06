Marché de Noël Marthon
Marché de Noël Marthon samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Pôle culturel Marthon Charente
Tarif : – –
Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Marché de Noël, avec présence d’artisans locaux, food truck…
.
Pôle culturel Marthon 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 55 41 27 lous.marthounes@gmail.com
English :
Christmas market, with local craftspeople, food trucks…
German :
Weihnachtsmarkt mit lokalen Handwerkern, Foodtrucks…
Italiano :
Mercatino di Natale, con artigiani locali, food truck…
Espanol :
Mercado de Navidad, con artesanos locales, food truck…
L’événement Marché de Noël Marthon a été mis à jour le 2025-03-04 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord