Marché de Noël

Pôle culturel Marthon Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël, avec présence d’artisans locaux, food truck…

.

Pôle culturel Marthon 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 55 41 27 lous.marthounes@gmail.com

English :

Christmas market, with local craftspeople, food trucks…

German :

Weihnachtsmarkt mit lokalen Handwerkern, Foodtrucks…

Italiano :

Mercatino di Natale, con artigiani locali, food truck…

Espanol :

Mercado de Navidad, con artesanos locales, food truck…

L’événement Marché de Noël Marthon a été mis à jour le 2025-03-04 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord