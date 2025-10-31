MARCHE DE NOEL MARTIGNY-LES-BAINS Martigny-les-Bains
MARCHE DE NOEL MARTIGNY-LES-BAINS
Parc Thermal Martigny-les-Bains Vosges
Entrée libre
Tout public
Le marché de Noël de Martigny-les-Bains par le Comité d’animation dans les galeries thermale et le Pavillon des sources
Buvette et petites restauration… Et plein d’autres choix seront là pour vous satisfaire ! .
Parc Thermal Martigny-les-Bains 88320 Vosges Grand Est comitedesfetesmartigny@gmail.com
