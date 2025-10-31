Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MARCHE DE NOEL MARTIGNY-LES-BAINS Martigny-les-Bains vendredi 12 décembre 2025.

Parc Thermal Martigny-les-Bains Vosges

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12

2025-12-12

Tout public
Le marché de Noël de Martigny-les-Bains par le Comité d’animation dans les galeries thermale et le Pavillon des sources
Buvette et petites restauration… Et plein d’autres choix seront là pour vous satisfaire !   .

Parc Thermal Martigny-les-Bains 88320 Vosges Grand Est   comitedesfetesmartigny@gmail.com

L’événement MARCHE DE NOEL MARTIGNY-LES-BAINS Martigny-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-24 par Antenne de Bourbonne-les-Bains