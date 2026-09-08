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AGENDA · Martres-Tolosane

MARCHÉ DE NOËL ANGONIA Martres-Tolosane

samedi 5 décembre 2026 · ANGONIA · Martres-Tolosane

MARCHÉ DE NOËL ANGONIA Martres-Tolosane

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
ANGONIA
Adresse
04 Place du Général de Gaulle
Ville
31220 Martres-Tolosane
Département
Haute-Garonne
Tarif

Martres-Tolosane

MARCHÉ DE NOËL

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-05 22:00:00

Date(s) :
2026-12-05

APPEL À EXPOSANTS POUR LE MARCHÉ DE NOËL.
Cette année, le marché de Noël de Martres-Tolosane aura lieu à Angonia !
(On vous en dit plus bientôt mais préparez vous à de belles surprises !)

Pour l’instant nous sommes à la recherche d’exposant.e.s, si vous connaissez un.e artisan, créateur/ créatrice, n’hésitez pas à faire passer l’info.

Renseignements par mail : contact@angonia.fr   .

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie   contact@angonia.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CALL FOR EXHIBITORS FOR THE NO%CBL FAIR.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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