Marché de Noël

Martrin Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Une fois de plus on se réinvente. Avec des petits riens ,des mains vaillantes , de nouvelles confections ont vues le jour.

Venez rencontrer l’esprit de Noël !

Les Calades des amis du Cayla vous propose un petit marché de Noël. .

Martrin 12550 Aveyron Occitanie lescaladesducayla@gmail.com

English :

Once again, we’ve reinvented ourselves. With little things, valiant hands, new confections are born.

Come and meet the Christmas spirit!

German :

Wieder einmal haben wir uns neu erfunden. Mit kleinen Dingen und tapferen Händen werden neue Dinge hergestellt, die das Licht der Welt erblicken.

Kommen Sie und treffen Sie den Geist der Weihnacht!

Italiano :

Ancora una volta, ci siamo reinventati. Con piccole cose, mani valorose, sono nati nuovi dolci.

Venite a conoscere lo spirito del Natale!

Espanol :

Una vez más, nos hemos reinventado. Con pequeñas cosas, manos valientes, han nacido nuevos dulces.

¡Ven a conocer el espíritu navideño!

L’événement Marché de Noël Martrin a été mis à jour le 2025-11-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)