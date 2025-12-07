Marché de Noël ! Mas d’Agenais Le Mas-d’Agenais

Marché de Noël ! Mas d’Agenais Le Mas-d’Agenais dimanche 7 décembre 2025.

Salle des Fêtes Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-12-07
Nombreux artisans exposants
Père Noël à 11h30 et 16h.
Démo de Zumba à 15h.
Concours Pull de Noël.
Restauration Buvette.   .

Salle des Fêtes Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine  

English : Marché de Noël ! Mas d’Agenais

Numerous craftsmen exhibitors

German : Marché de Noël ! Mas d’Agenais

Zahlreiche Handwerker Aussteller

Italiano :

Numerosi artigiani/espositori

Espanol : Marché de Noël ! Mas d’Agenais

Numerosos artesanos expositores

