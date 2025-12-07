Marché de Noël ! Mas d’Agenais Le Mas-d’Agenais
Salle des Fêtes Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-07
Nombreux artisans exposants
Père Noël à 11h30 et 16h.
Démo de Zumba à 15h.
Concours Pull de Noël.
Restauration Buvette. .
English : Marché de Noël ! Mas d’Agenais
Numerous craftsmen exhibitors
German : Marché de Noël ! Mas d’Agenais
Zahlreiche Handwerker Aussteller
Italiano :
Numerosi artigiani/espositori
Espanol : Marché de Noël ! Mas d’Agenais
Numerosos artesanos expositores
