Marché de Noël MAS Lou Caminot MAS Lou Caminot ADAPEI Pau

Marché de Noël MAS Lou Caminot

MAS Lou Caminot ADAPEI 1 Chemin Lacarriu Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Bienvenue à notre Marché de Noël de la MAS Lou Caminot !

Notre Maison d’Accueil Spécialisée se pare de ses plus belles couleurs pour vous inviter à partager un moment chaleureux et festif.

Tout au long de la journée, découvrez notre marché de Noël où vous trouverez de magnifiques créations réalisées avec soin et cœur par les résidents et les équipes de la MAS.

Chaque objet raconte une histoire, celle du temps passé ensemble, de la créativité, et de la joie de préparer Noël main dans la main.

Venez flâner, échanger, sourire, et pourquoi pas, dénicher quelques trésors uniques pour vos fêtes de fin d’année.

Gourmandises, petite restauration, décorations, surprises et ambiance conviviale vous attendent !

Présence du Père Noël dans les allées du marché.

Merci de soutenir nos résidents et leurs beaux projets ! .

MAS Lou Caminot ADAPEI 1 Chemin Lacarriu Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 36 90

English : Marché de Noël MAS Lou Caminot

German : Marché de Noël MAS Lou Caminot

Italiano :

Espanol : Marché de Noël MAS Lou Caminot

L’événement Marché de Noël MAS Lou Caminot Pau a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Pau