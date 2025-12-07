MARCHÉ DE NOËL Mas-Saint-Chély
Mas de Val Mas-Saint-Chély Lozère
Tarif : 15 – 15 – EUR
Adulte
Dimanche 7 décembre 2025
L’association Le Méjean Foyer Rural vous invite à partager un moment convivial et chaleureux à l’occasion du Marché de Noël du Mas de Val !
Au programme marché artisanal et gourmand avec 31 exposants, repas chaud (pensez à réserver), buvette, coin jeux
Au programme
Marché artisanal et gourmand organisé par l’association Le Méjean avec 31 exposants de 10h à 17h
Repas chaud proposé par l’association des Parents d’élèves de l’Ecole du Méjean soupe boeuf bourguignon dessert 15€ (Réservation au 06 82 85 65 90 ou 06 77 08 18 51)
Buvette Vin et chocolat chaud Gaufres et pop-corn
Coin jeux pour les enfants .
Mas de Val Mas-Saint-Chély 48210 Lozère Occitanie +33 6 77 08 18 51 domi.rives.48@gmail.com
English :
Sunday, December 7, 2025
The association Le Méjean ? Foyer Rural invites you to share a warm and friendly moment at the Mas de Val Christmas Market!
On the program: craft and gourmet market with 31 exhibitors, hot meal (book in advance), refreshment bar, games corner..
German :
Sonntag, 7. Dezember 2025
Der Verein Le Méjean ? Foyer Rural lädt Sie ein, anlässlich des Weihnachtsmarkts in Mas de Val einen geselligen und gemütlichen Moment zu verbringen!
Auf dem Programm: Kunsthandwerker- und Gourmetmarkt mit 31 Ausstellern, warme Mahlzeit (denken Sie an eine Reservierung), Getränkestand, Spielecke
Italiano :
Domenica 7 dicembre 2025
L’associazione Le Méjean? Foyer Rural vi invita a condividere un momento di calore e amicizia al mercatino di Natale del Mas de Val!
In programma: mercato artigianale e gastronomico con 31 bancarelle, pasto caldo (su prenotazione), bar, area giochi, ecc
Espanol :
Domingo 7 de diciembre de 2025
La asociación Le Méjean ? Foyer Rural le invita a compartir un momento cálido y acogedor en el Mercado de Navidad del Mas de Val
En el programa: mercado artesanal y gastronómico con 31 puestos, comida caliente (reservar con antelación), bar de refrescos, zona de juegos, etc
