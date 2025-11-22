Marché de Noël

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Les Rebelles de la Thur vous proposent leur marché de Noël. Venez à la rencontre des producteurs, artisans et des créateurs. Buvette et petite restauration sur place.

Les Rebelles de la Thur vous proposent leur marché de Noël. Venez à la rencontre des producteurs, artisans et des créateurs. Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Les Rebelles de la Thur present their Christmas market. Come and meet producers, craftsmen and designers. Refreshments and snacks on site.

German :

Die Rebelles de la Thur bieten Ihnen ihren Weihnachtsmarkt an. Treffen Sie Produzenten, Handwerker und Kreative. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Le Rebelles de la Thur organizzano il loro mercatino di Natale. Venite a conoscere i produttori, gli artigiani e i designer. Rinfreschi e spuntini sul posto.

Espanol :

Los Rebelles de la Thur celebran su mercado navideño. Venga a conocer a los productores, artesanos y diseñadores. Refrescos y tentempiés in situ.

L’événement Marché de Noël Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach