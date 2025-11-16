Marché de Noël Massac

Marché de Noël

Salle des fêtes Massac Charente-Maritime

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Plongez dans la magie du Marché de Noël artisanat local, gourmandises et ambiance féérique. Un lieu chaleureux pour flâner, trouver des cadeaux uniques et partager l’esprit des fêtes en famille ou entre amis.

Salle des fêtes Massac 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 44 42 70 lerecre.ape.beauvaissurmatha@gmail.com

English :

German :

Tauchen Sie ein in die Magie des Weihnachtsmarktes: lokales Kunsthandwerk, Leckereien und eine märchenhafte Atmosphäre. Ein gemütlicher Ort, um zu bummeln, einzigartige Geschenke zu finden und die Festtagsstimmung mit der Familie oder Freunden zu teilen.

Italiano :

Immergetevi nella magia del Mercatino di Natale: artigianato locale, prelibatezze e un’atmosfera magica. È un luogo accogliente dove passeggiare, trovare regali unici e condividere lo spirito delle feste con la famiglia e gli amici.

Espanol :

Sumérjase en la magia del Mercado de Navidad: artesanía local, exquisiteces y un ambiente mágico. Es un lugar cálido para pasear, encontrar regalos únicos y compartir el espíritu festivo con familiares y amigos.

