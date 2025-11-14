Marché de Noël Matha
Marché de Noël Matha vendredi 14 novembre 2025.
Marché de Noël
Place Sanson Bar Le National Matha Charente-Maritime
Début : 2025-11-14 18:30:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Marché de Noël
Place Sanson Bar Le National Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 57 01
English :
Christmas market
German :
Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale
Espanol :
Mercado de Navidad
