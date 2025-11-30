Marché de Noël Matignon
Marché de Noël Matignon dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Sous les Halles Matignon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Marché de noël de l’école Saint-Joseph
Multiples exposants
Venez acheter votre sapin de noël
Petite restauration
Nombreuses animations .
Sous les Halles Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 21 49 27 48
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Matignon a été mis à jour le 2025-09-17 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme