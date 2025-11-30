Marché de Noël Matignon

Marché de Noël Matignon dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noël

Sous les Halles Matignon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Marché de noël de l’école Saint-Joseph

Multiples exposants

Venez acheter votre sapin de noël

Petite restauration

Nombreuses animations .

Sous les Halles Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 21 49 27 48

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Matignon a été mis à jour le 2025-09-17 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme