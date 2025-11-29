Marché de noël Hôpital du Val du Madon Mattaincourt
Marché de noël Hôpital du Val du Madon Mattaincourt samedi 29 novembre 2025.
Marché de noël
Hôpital du Val du Madon 1 rue du Général de Gaulle Mattaincourt Vosges
Marché de Noël.
EHPAD et UVP (Site de Mattaincourt).
Cadeaux, bijoux, artisanat, vin chaud, gaufres, tombola.
Organisé par l’association la Joie de Vivre et l’hôpital du Val du Madon
Les bénéfices de cette action permettent de financer les projets d’animation tout au long de l’annéeTout public
Hôpital du Val du Madon 1 rue du Général de Gaulle Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 7 71 44 60 05
English :
Christmas market.
EHPAD and UVP (Mattaincourt site).
Gifts, jewelry, crafts, mulled wine, waffles, tombola.
Organized by the Joie de Vivre association and the Val du Madon hospital
Profits from this event will be used to finance animation projects throughout the year
German :
Markt anlässlich des Weihnachtsfestes.
EHPAD und UVP (Standort Mattaincourt).
Geschenke, Schmuck, Kunsthandwerk, Glühwein, Waffeln, Tombola.
Organisiert von der Association la Joie de Vivre und dem Krankenhaus Val du Madon
Mit den Erlösen aus dieser Aktion werden das ganze Jahr über Animationsprojekte finanziert
Italiano :
Mercatino di Natale.
EHPAD e UVP (sito di Mattaincourt).
Regali, gioielli, artigianato, vin brulé, cialde, tombola.
Organizzato dall’associazione Joie de Vivre e dall’ospedale Val du Madon
I profitti di questo evento saranno utilizzati per finanziare le attività di tutto l’anno
Espanol :
Mercado de Navidad.
EHPAD y UVP (recinto de Mattaincourt).
Regalos, bisutería, artesanía, vino caliente, gofres, tómbola.
Organizado por la asociación Joie de Vivre y el hospital Val du Madon
Los beneficios de este evento se destinarán a financiar actividades durante todo el año
