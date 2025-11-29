Marché de noël Hôpital du Val du Madon Mattaincourt

Marché de noël

Hôpital du Val du Madon 1 rue du Général de Gaulle Mattaincourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 13:30:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Marché de Noël.

EHPAD et UVP (Site de Mattaincourt).

Cadeaux, bijoux, artisanat, vin chaud, gaufres, tombola.

Organisé par l’association la Joie de Vivre et l’hôpital du Val du Madon

Les bénéfices de cette action permettent de financer les projets d’animation tout au long de l’annéeTout public

0 .

Hôpital du Val du Madon 1 rue du Général de Gaulle Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 7 71 44 60 05

English :

Christmas market.

EHPAD and UVP (Mattaincourt site).

Gifts, jewelry, crafts, mulled wine, waffles, tombola.

Organized by the Joie de Vivre association and the Val du Madon hospital

Profits from this event will be used to finance animation projects throughout the year

German :

Markt anlässlich des Weihnachtsfestes.

EHPAD und UVP (Standort Mattaincourt).

Geschenke, Schmuck, Kunsthandwerk, Glühwein, Waffeln, Tombola.

Organisiert von der Association la Joie de Vivre und dem Krankenhaus Val du Madon

Mit den Erlösen aus dieser Aktion werden das ganze Jahr über Animationsprojekte finanziert

Italiano :

Mercatino di Natale.

EHPAD e UVP (sito di Mattaincourt).

Regali, gioielli, artigianato, vin brulé, cialde, tombola.

Organizzato dall’associazione Joie de Vivre e dall’ospedale Val du Madon

I profitti di questo evento saranno utilizzati per finanziare le attività di tutto l’anno

Espanol :

Mercado de Navidad.

EHPAD y UVP (recinto de Mattaincourt).

Regalos, bisutería, artesanía, vino caliente, gofres, tómbola.

Organizado por la asociación Joie de Vivre y el hospital Val du Madon

Los beneficios de este evento se destinarán a financiar actividades durante todo el año

L’événement Marché de noël Mattaincourt a été mis à jour le 2025-11-19 par OT MIRECOURT