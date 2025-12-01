Marché de Noël Mattaincourt

Marché de Noël

8 rue Notre Dame Mattaincourt Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 16:30:00

fin : 2025-12-12 19:00:00

2025-12-12

Marché de Noël

Ventes des créations réalisées par les enfants, chants de noël des enfants, vente de douceurs et petites gourmandises, gouter offert aux enfants.

Les bénéfices récoltés permettront aux enfants de financer des projets au profit de tous les élèves.

Organisé par l’Assos’cool (association des parentes d’élèves de l’école de Mattaincourt).Tout public

8 rue Notre Dame Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 27 64

Christmas market

Sale of children’s creations, children’s Christmas carols, sale of sweets and treats, children’s snacks.

Profits raised will help the children finance projects for the benefit of all pupils.

Organized by Assos’cool (association of Mattaincourt school parents).

