Marché de Noël Square Jean Moulin Mauléon-Licharre

Marché de Noël

Square Jean Moulin Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

De nombreux exposants seront présents à Mauléon.

C’est le moment et le lieu idéal pour préparer ses cadeaux de dernières minutes pour Noël. Des animations sont prévues durant la matinée spectacle de magie, chants, ateliers créatifs, lecture de contes. Et, après sa sieste, peut-être que le Père Noël viendra nous voir. Venez nombreux ! .

64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

