Marché de Noël Mazeray

Marché de Noël Mazeray dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël

2 Route de Taillebourg Mazeray Charente-Maritime

Début : 2025-12-07 08:00:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

2025-12-07

Comme chaque année, le marché de Noël rythme le temps des festivités. Un univers de parfums gourmands, de trésors d’artisanat et de lumière se déploie au détour des allées de la salle des fêtes de nôtre petite commune.

2 Route de Taillebourg Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 25 74 98 association.post-scolaire@laposte.net

English :

Like every year, the Christmas market sets the pace for the festive season. A world of gourmet aromas, handcrafted treasures and light unfolds along the aisles of the village hall.

German :

Wie jedes Jahr bestimmt der Weihnachtsmarkt den Rhythmus der Feierlichkeiten. In den Gängen des Festsaals unserer kleinen Gemeinde entfaltet sich ein Universum aus Gourmet-Düften, Kunsthandwerksschätzen und Lichtern.

Italiano :

Ogni anno, il mercatino di Natale dà il via alle festività. Un mondo di aromi gastronomici, tesori artigianali e luci si dispiega lungo i corridoi del municipio della nostra cittadina.

Espanol :

Cada año, el mercado navideño marca el ritmo de las fiestas. Un mundo de aromas gastronómicos, tesoros artesanales y luces se despliega por los pasillos del ayuntamiento de nuestra pequeña ciudad.

