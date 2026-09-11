Informations pratiques

Mazeray

Marché de Noël

2 Route de Taillebourg Mazeray Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 09:30:00

fin : 2026-12-06 17:30:00

Date(s) :

2026-12-06

L’Amicale Post-Scolaire vous invite à son

MARCHÉ de NOËL.

Exposition d’artistes, des spécialités de noël et de l’artisanat.

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2 Route de Taillebourg Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 25 74 98 association.post-scolaire@laposte.net

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English :

The After-School Club invites you to its

CHRISTMAS MARKET.

Featuring artists’ exhibits, Christmas specialties, and crafts.

L’événement Marché de Noël Mazeray a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge