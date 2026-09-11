Marché de Noël Mazeray
dimanche 6 décembre 2026 · Mazeray
Informations pratiques
Mazeray
Marché de Noël
2 Route de Taillebourg Mazeray Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 09:30:00
fin : 2026-12-06 17:30:00
Date(s) :
2026-12-06
L’Amicale Post-Scolaire vous invite à son
MARCHÉ de NOËL.
Exposition d’artistes, des spécialités de noël et de l’artisanat.
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2 Route de Taillebourg Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 25 74 98 association.post-scolaire@laposte.net
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English :
The After-School Club invites you to its
CHRISTMAS MARKET.
Featuring artists’ exhibits, Christmas specialties, and crafts.
L’événement Marché de Noël Mazeray a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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