Marché de Noël Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
Artisanat, jouets, déco, fleurs,… profitez de faire vos emplettes avant Noël ! Entrée libre. Une quarantaine d’exposants sont présents chaque année.
Buvette, boissons chaudes, crêpes.
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 marchenoelmazet@gmail.com
English :
Crafts, toys, decorations, flowers… enjoy your pre-Christmas shopping! Free admission. Some forty exhibitors are present each year.
Refreshment bar, hot drinks, crêpes.
German :
Kunsthandwerk, Spielzeug, Dekoartikel, Blumen… Nutzen Sie die Gelegenheit, vor Weihnachten einzukaufen! Der Eintritt ist frei. Etwa 40 Aussteller sind jedes Jahr vertreten.
Getränkestand, warme Getränke, Crêpes.
Italiano :
Artigianato, giocattoli, decorazioni, fiori… approfittate di questa occasione per fare i vostri acquisti prenatalizi! L’ingresso è gratuito. Ogni anno sono presenti circa quaranta espositori.
Bar, bevande calde e crêpes.
Espanol :
Manualidades, juguetes, adornos, flores… ¡aproveche para hacer sus compras prenavideñas! La entrada es gratuita. Cada año se presentan unos cuarenta expositores.
Bar, bebidas calientes, crepes.
