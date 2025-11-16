Marché de Noël Meaulne-Vitray
Marché de Noël Meaulne-Vitray dimanche 16 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle Alain Fournier Meaulne-Vitray Allier
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
Grand Marché de Noël au profit: Association Epi de Lumière, organisé par Meaulne-Vitray VAA avec l’aide des associations de Parents d’Elèves, Vivre Ensemble, Meaulne Informatique, la Boule Meaulnoise, la Gym Meaulnoise, les commerçants et les bénévoles.
Salle Alain Fournier Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 95 34
English :
Big Christmas Market to benefit: Association Epi de Lumière, organized by Meaulne-Vitray VAA with the help of the Parents’ Associations, Vivre Ensemble, Meaulne Informatique, Boule Meaulnoise, Gym Meaulnoise, shopkeepers and volunteers.
German :
Großer Weihnachtsmarkt zugunsten des Vereins Epi de Lumière, organisiert von Meaulne-Vitray VAA mit Unterstützung der Elternvereine, Vivre Ensemble, Meaulne Informatique, Boule Meaulnoise, Gym Meaulnoise, Geschäftsleuten und freiwilligen Helfern.
Italiano :
Grande mercatino di Natale a favore dell’Associazione Epi de Lumière, organizzato da Meaulne-Vitray VAA con l’aiuto delle associazioni dei genitori, Vivre Ensemble, Meaulne Informatique, Boule Meaulnoise, Gym Meaulnoise, commercianti e volontari.
Espanol :
Gran Mercado de Navidad a beneficio de: Association Epi de Lumière, organizado por Meaulne-Vitray VAA con la ayuda de las Asociaciones de Padres, Vivre Ensemble, Meaulne Informatique, Boule Meaulnoise, Gym Meaulnoise, comerciantes y voluntarios.
