Marché de Noël Meaulne-Vitray

Marché de Noël

Salle Alain Fournier Meaulne-Vitray Allier

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Grand Marché de Noël au profit: Association Epi de Lumière, organisé par Meaulne-Vitray VAA avec l’aide des associations de Parents d’Elèves, Vivre Ensemble, Meaulne Informatique, la Boule Meaulnoise, la Gym Meaulnoise, les commerçants et les bénévoles.

Salle Alain Fournier Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 95 34

English :

Big Christmas Market to benefit: Association Epi de Lumière, organized by Meaulne-Vitray VAA with the help of the Parents’ Associations, Vivre Ensemble, Meaulne Informatique, Boule Meaulnoise, Gym Meaulnoise, shopkeepers and volunteers.

German :

Großer Weihnachtsmarkt zugunsten des Vereins Epi de Lumière, organisiert von Meaulne-Vitray VAA mit Unterstützung der Elternvereine, Vivre Ensemble, Meaulne Informatique, Boule Meaulnoise, Gym Meaulnoise, Geschäftsleuten und freiwilligen Helfern.

Italiano :

Grande mercatino di Natale a favore dell’Associazione Epi de Lumière, organizzato da Meaulne-Vitray VAA con l’aiuto delle associazioni dei genitori, Vivre Ensemble, Meaulne Informatique, Boule Meaulnoise, Gym Meaulnoise, commercianti e volontari.

Espanol :

Gran Mercado de Navidad a beneficio de: Association Epi de Lumière, organizado por Meaulne-Vitray VAA con la ayuda de las Asociaciones de Padres, Vivre Ensemble, Meaulne Informatique, Boule Meaulnoise, Gym Meaulnoise, comerciantes y voluntarios.

